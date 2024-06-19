سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 19-6-2024 في الأسواق المصرية

سجل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 19-6-2024 استقرارا في الأسواق، وفق المصانع والشركات بالأسواق المصرية، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفا و840 جنيها، وفقا للمعلن من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل سعر حديد عز نحو 41 ألف جنيه للطن بالنسبة للمستهلك، بعد أن تراجع بنحو 800 جنيه منذ يومين، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي، حيث سجلت 41 ألفًا و800 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء 19-6-2024 في مصر، وفقا لآخر تحديث عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد، كما يلي:

- سعر حديد السويس 40 ألفا و200 جنيه للطن بالنسبة للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد بشاي 40 ألفا و450 جنيها للطن للمستهلك.

- سعر حديد المراكبي 38 ألفا و150 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد مصر ستيل 38 ألفا و75 جنيها للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجيوشي للصلب 37 ألفا و800 جنيه للطن للمستهلك.

سعر طن الحديد

- سعر حديد العلا 37 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد المصريين 40 ألف جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد الكومي 38 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجارحي 39 ألفا و500 جنيه للطن من المُستهلك.