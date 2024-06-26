سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 26-6-2024.. استقرار ملحوظ

سجل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 26-6-2024، استقرارا ملحوظا في أسواق مواد لبناء، بالنسبة لمختلف الأنواع، إذ سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 41.100 جنيه في الأسواق المصرية.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 26-6-2024، وفقا لآخر تحديث عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد المصريين نحو 41000 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36.200 جنيه، وبلغ سعر طن حديد العشري نحو 36.500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 39000 جنيه، فيما وصل سعر طن حديد الكومي إلى نحو 36.500 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد المعادي نحو 36.500 جنيه.

سعر حديد عز

وسجل سعر طن حديد عز نحو 41.100 جنيه، بينما استقر سعر طن حديد بشاي عند 41000 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد سرحان نحو 36.500 جنيه.