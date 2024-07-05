التحالف الوطني ينظم ورشة عمل حول «وظائف المستقبل وريادة الأعمال»

نظم مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، ورشة عمل توعوية لطلاب وخريجي الجامعات والمتطوعين حول وظائف المستقبل وريادة الأعمال، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم.

ورشة عن وظائف المستقبل وريادة الأعمال

وأوضح التحالف الوطني أن الورشة شارك بها نحو 70 شاب وفتاة من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم وبعض المحافظات الأخرى، وحاضر بالورشة نخبة من خبراء الاقتصاد والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وسط إقبال من الشباب، ومشاركة عدد من قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم، وقيادات مؤسسة الجارحي والعاملين بها ومتطوعيها.

توعية الشباب بالتغيرات الكبيرة

ولفت التحالف إلى أن الورشة تضمنت مجموعة من المعارف والأمثلة والتطبيقات الواقعية وقصص النجاح الوطنية والدولية للشباب فى مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وركزت محاور الورشة على توعية الشباب بالتغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل في مصر والعالم، ودعوة الشباب لتنمية قدراتهم لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل.

وشهدت فعاليات الورشة تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب، وتأتي ورشة العمل في إطار البرنامج الوطني الذي أطلقته مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني لتأهيل الشباب لسوق العمل خلال فترة الإجازة الصيفية، كما تأتي استكمالاً لسلسلة البرامج التدريبية المتكاملة التي تنفذها المؤسسة للشباب من مختلف التخصصات مع التركيز على تعزيز مهاراتهم لمواكبة تطورات سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته.