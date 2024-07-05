إطلالة مختلفة ومميزة، ظهرت بها لاعبة الاسكواش نور الشربيني، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي، لتلفت الأنظار إليها، فظهرت بفستان أبيض بسيط.

اللقطات الأولى من عقد قران لاعبة الاسكواش نور الشربيني قبل ساعات

شعر أسود منسدل على كتفيها، وعقد يزين رقبتها، وابتسامة لا تفارقها، لحظة عقد قرانها على رفيق دربها الدكتور عمرو الحلو طبيب أسنان، لتشارك الأولى لقطات عدة من عقد قرانها.

واستقبلت «الشربيني» تهاني ومباركات من جميع محبيها، على رأسهم أصدقائها الذين شاركوها الفرحة، عبر ظهورهم معها في تلك الليلة المميزة.

من هي نور الشربيني

يمكن استعراض بعض المعلومات عن نور الشربيني لاعبة الاسكواش الشهيرة وفقا لحسابها على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، على النحو التالي: