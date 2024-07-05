اللقطات الأولى من عقد قران لاعبة الاسكواش نور الشربيني
كتب:
عبير خالد
06:13 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
عقد قران نور الشربيني
إطلالة مختلفة ومميزة، ظهرت بها لاعبة الاسكواش نور الشربيني، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي، لتلفت الأنظار إليها، فظهرت بفستان أبيض بسيط.
اللقطات الأولى من عقد قران لاعبة الاسكواش نور الشربيني قبل ساعات
شعر أسود منسدل على كتفيها، وعقد يزين رقبتها، وابتسامة لا تفارقها، لحظة عقد قرانها على رفيق دربها الدكتور عمرو الحلو طبيب أسنان، لتشارك الأولى لقطات عدة من عقد قرانها.
واستقبلت «الشربيني» تهاني ومباركات من جميع محبيها، على رأسهم أصدقائها الذين شاركوها الفرحة، عبر ظهورهم معها في تلك الليلة المميزة.
من هي نور الشربيني
يمكن استعراض بعض المعلومات عن نور الشربيني لاعبة الاسكواش الشهيرة وفقا لحسابها على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، على النحو التالي:
- وُلدت في 1 نوفمبر عام 1995.
- تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- تعد أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا.
- أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13عاماً، في عام 2009.
- حصدت لقب أصغر لاعبة في العالم عام 2009.
- أول لاعبة إسكواش مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهيل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012.
- فازت ببطولة العالم للأسكواش مرتين على التوالي في 2016 و 2017، كما حافظت على اللقب الخاصة بها.
- حافظت على ترتيبها الأولى على مستوى العالم للشهر السادس عشر على التوالي.
- توجت بلقب المصنفة الثانية عالميًا في بطولة العالم التي أقيمت في كوالالمبور بماليزيا
- نور الشربيني أصغر لاعبة عالميًا تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف في لعبة الاسكواش على مستوى العالم.