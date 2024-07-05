نبيلة عبيد: سعيدة بالمشاركة في حفل «ليلة وردة»

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بالمشاركة في حفل «ليلة وردة» الذي أقيم في جدة أمس، وأحياه عدد من المطربات منهن أصالة ونانسي عجرم.

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: «سعيدة جدا بهذه الدعوة، وجرى اختياري للمشاركة بصفتي صديقة مقربة للفنانة الراحلة، وكانت ليلة أكثر من رائعة، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد حضوري حفل ليلة وردة، بوجود رياض القصري نجل الفنانة الراحلة».

حفل «ليلة وردة»

وضم حفل «ليلة وردة» عدد من نجمات الطرب أبرزهن أصالة نصري، نانسي عجرم، ريهام عبد الحكيم، عبير نعمة، بقيادة المايسترو وليد فايد والأوركسترا الموسيقية رضا بدير عازف الناي، وأيمن الحنبولي عازف تشيلو، وطه السيد عازف شيلو، وسعيد الأرتست، احمد القصبجي عازف الكمان، إسلام قصبجي عازف عود.