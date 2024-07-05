«مصر أكتوبر»: تمكين الشباب أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة بمصر

أكدت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، ضرورة دعم الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للشباب، مشيرة إلى أنّ تمكين الشباب يجب أن يكون أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

الشباب هم عماد المستقبل

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إنّ الشباب عماد المستقبل وركيزة المجتمع، ويجب أن تتبنى الحكومة سياسات وبرامج تهدف إلى تمكينهم وتطوير مهاراتهم، لذا نحتاج إلى خلق بيئةٍ تُتيح للشباب فرصًا للتعلم والعمل والإبداع.

وأضافت مديح أن توفير فرص العمل للشباب يعد ضرورة ملحة للحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويجب أن تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال؛ لتوفير المزيد من الوظائف للشباب.

تحسين جودة التعليم

وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت مديح في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن التعليم الجيد هو الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك، ونطالب الحكومة الجديدة بالتركيز على تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج لتتواكب مع احتياجات السوق العالمية ومتطلبات العصر الرقمي.

وأكدت أيضًا أهمية إشراك الشباب في الحياة السياسية، قائلة: «يجب أن يكون للشباب صوت مسموع في صنع القرار، نحن بحاجة إلى تشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية وتقديم الدعم لهم ليكونوا قادة المستقبل»

واختتمت مديح تصريحها بقولها: «نحن في حزب مصر أكتوبر نُؤمن بأنّ دعم الشباب استثمار في مستقبل مصر، ندعو الحكومة إلى وضع الشباب في قلب استراتيجياتها، والعمل على تحقيق طموحاتهم وآمالهم».