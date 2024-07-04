رئيس «الجيل»: خطة رئيس الوزراء تحدد أولويات المرحلة المقبلة

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، بما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي الأول، مؤكدًا أنّ تصريحات «مدبولي» تشبه خطة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وتحديد أولوياتها.

تنفيذ تكليفات الرئيس

وأوضح «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ رئيس الوزراء طمأن الشعب بأن حكومته ستركز على تنفيذ تكليفات الرئيس، وعلى رأسها حل مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال والسيطرة على الأسواق والحد من الغلاء وارتفاع الأسعار.

كما أشاد بتأكيد «مدبولي» على أن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، سيكون من أهم ملفات الحكومة، مشيرًا إلى اختيار المستشار محمود فوزي؛ ليكون حلقة الوصل بين الحوار الوطني والأحزاب السياسية.

وثمن تأكيد رئيس الوزراء على انفتاحه على الأحزاب ومتابعته للرأي العام وما ينشر على الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، ووعده بتنفيذ الحكومة لمطالبهم وحل مشكلات الرأي العام، مشيدًا بحديث «مدبولي» عن تجديد الخطاب الديني بحيث يكون معتدلاً ومتسامحًا.

قرارات الحكومة الجديدة

ودعا «الشهابي» رئيس الحكومة إلى الاستمرار في عقد هذه المؤتمرات الصحفية، لعرض قرارات الحكومة والإجابة على استفسارات وشواغل الرأي العام والأحزاب وأسئلة الصحفيين، مثمنًا تأكيد «مدبولي» على عقد مؤتمر صحفي شهري مع كبار الإعلاميين والكتاب والمثقفين.