بأرقام قياسية.. فيلم ولاد رزق 3 يواصل تصدر إيرادات السينما

يواصل فيلم ولاد رزق 3 تصدر إيرادات شباك التذاكر للأفلام المعروضة في السينما، وبأرقام قياسية، منذ انطلاق عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

قال مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم ولاد رزق 3 حقق أمس الخميس إيرادات بلغت 2 مليون و489 ألفًا و641 جنيهًا، مع بداية أسبوعه الرابع في السينما.

ويعد فيلم ولاد رزق 3 الأول في تاريخ السينما المصرية الذي تقترب إيراداته من 300 مليون جنيه، في أقل من شهر على طرحه بدور العرض السينمائية، وجرى تصويره على أعلى مستوى من الإنتاج والتجهيزات، وجرت الاستعانة بلاعبي كرة القدم في النادي الأهلي وهم محمد مجدي أفشة، إمام عاشور ومحمد عبد المنعم، بجانب المدير الفني مارسيل كولر.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز، كريم قاسم، عمرو يوسف، محمد ممدوح، سيد رجب، أسماء جلال ونسرين أمين، إضافة إلى ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، إياد نصار، رزان مغربي، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.