فيلم جوازة توكسيك يحقق 353 ألف جنيه بشباك التذاكر في ثاني أيام عرضه

انطلق عرض فيلم جوازة توكسيك للفنان محمد أنور في دور العرض؛ لينضم إلى قائمة الأفلام المعروضة في السينما مع موسم أفلام عيد الأضحي وهم «ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس، وأهل الكهف».

إيرادات فيلم جوازة توكسيك في ثاني أيام طرحه

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أنّ فيلم جوازة توكسيك للفنان محمد أنور حقق أمس في ثاني أيام طرحه بدور العرض إيرادات بلغت 353 ألفًا و104 جنيهات، في زيادة ملحوظة بشباك التذاكر، محتلًا المركز الرابع.

قصة وأبطال فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.