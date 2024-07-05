سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الكويتية اليوم في بنك الاسكندرية 156.87 للبيع، وللشراء 151.01 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث موضح عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 156.87 جنيه للبيع، و155.82 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك مصر 156.86 جنيه للبيع، 155.90 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة 156.87 جنيه للبيع، و155.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية فسجل 156.87 للبيع، وللشراء 151.01 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الدولار 3.27 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة أمام الريال السعودي فسجل 12.25 ريال.