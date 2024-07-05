«الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن وجود وزارة الاستثمار في هذه المرحلة مهم جدا، ويأتي استجابة للمطالبة بذلك من خبراء كثر في الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.

تمكين القطاع الخاص يجب تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الإسكان

وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته التي تستهدفها الدولة المصرية في هذه المرحلة يتطلب تنسيقا على المستوى الوزاري، «وجود وزارة استثمار رسالة اهتمام للمستثمر، كما أنه يخفف العبء عن رئيس مجلس الوزراء، لأنه كان يشرف على الهيئة العامة للاستثمار».

تدشين وزارة من أجل المستثمر

وأكد، أن وزير الاستثمار صوت مزدوج، فهو صوت المستثمرين في مجلس الوزراء، ويتمثل الحكومة عند المستثمرين، وبالتالي، فإنه عندما يكون له باع في هذا العام، فإن هذا الأمر سينعكس بصورة إيجابية على المستثمر، وسيعلم المستثمر أهميته جيدا عندما يرى أنه جرى تدشين وزارة من أجله.