مراسلة «إكسترا نيوز»: العلمين الجديدة مدينة نابضة بالحياة وشاهدة على العمران

قالت رنا مدحت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، في تغطية حية من مدينة العلمين الجديدة، إنَّ المختلف هذا العام في مهرجان العلمين الجديدة 2024، هو ما أعلن عنه في مؤتمر صحفي منذ أيام من تخصيص 60% من الأرباح لدعم غزة، بجانب تنظيم أنشطة ترفيهية وفنية وثقافية والاهتمام بالتراث والطفل والفعاليات ستبدأ يوم 11 يوليو الجاري وتنتهي 30 أغسطس المقبل.

وأضافت مراسلة قناة «إكسترا نيوز» أنّ من المتوقع إقامة عدد كبير من الحفلات لعدد من أبرز نجوم الوطن العربي، ومنهم محمد منير وعمرو دياب، بجانب مهرجان نبتة للطفل ومهرجان الطعام «تذوق».

التشييد والبناء والعمران في العلمين الجديدة

وتابعت: «نحن في المدينة، نشعر بالفخر والسعادة والامتنان والتقدير للدولة المصرية، على هذا المجهود العظيم في التشييد والبناء والعمران والذي يرمز لإرادة المصريين وقدرتهم على التغيير دوماً».

أكدت أنّ المدينة وجهة للترويج للسياحة المصرية وتعريف دولي لما شهده عهد الرئيس السيسي من إنجازات وتطوير كبير للغاية وجهد في مدينة العلمين الجديدة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز على ساحل المتوسط بجانب الطقس الخلاب طوال العام، فهي مدينة نابضة بالحياة.

لقاء بين الإعلامية منى الشاذلي ومدحت صالح

وأشارت إلى أنّه في يوم 11 يوليو الجاري ضمن فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان، سيكون هناك لقاء بين الإعلامية منى الشاذلي والنجم مدحت صالح بجانب تنظيم حفل لعدد من النجوم، وحفل للافتتاح وعرض ثقافي من تنظيم وزارة الثقافة وأول حفل للمهرجان سيحييه النجم محمد منير.