العلمين الجديدة مدينة ساحرة بأجواء أوروبية.. «استمتع بالمهرجان والشواطئ»

خلال درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، تفكر العديد من الأسر في السفر لأماكن مختلفة هربًا من حرارة الصيف الحارقة، ففي الأعوام الماضية، كان البعض يتجه إلى مدينة الغردقة أو شرم الشيخ ودهب وغيرها من الأماكن السياحية نظرًا لأجوائها اللطيفة التي تساعد في التغلب على الحرارة، لكن ربما يجهل البعض أنّ مدينة العلمين الجديدة تتمتع بأجواء ساحرة وحرارة منخفضة مماثلة للمدن السياحية الأوروبية.

كشف الدكتور محمود القياتي في حديثه لـ«الوطن»، طقس مدينة العلمين الجديدة وذلك بالتزامن مع مهرجان العلمين الذي يستمر على مدار 50 يومًا، ويشمل أنشطة الترفيهة والثقافية وغيرها، قائلًا إنّ مدينة العلمين تعد من ضمن الشواطئ الشمالية الغربية المطلة على البحر المتوسط ما بين محافظة الإسكندرية والضبعة، وبالتالي طقسها يقع ضمن السواحل الشمالية الغربية لمصر.

مدينة العلمين تتمتع بأجواء أوروبية

ومن المتوقع أنّ تشهد مدينة العلمين أجواء لطيفة على مدار الأسبوع المقبل، إذ تترواح درجات الحرارة ما بين 30 و32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ومع أقل نسبة رطوبة خلال ساعات النهار وتكون بنسبة تترواح ما بين 50 إلى 55 درجة مئوية، كما ستصل درجات الحرارة في ساعات الليل إلى 23 درجة مئوية، وبالتالي تكون الأجواء معتدلة ويُسمح بالخروج والنزهة، وأيضًا ستكون حركة الرياح معتدلة مقارنة بالأماكن الساحلية الأخرى.

وبداية من يوم الجمعة، قد تكون هناك فرصة لتكون سحب خفيفة خلال ساعات النهار، ما يدل على أجواء معتدلة نسبيا، ناصحًا المواطنين بالتوجه إلى مدينة العلمين للهروب من حرارة الشمس.

الدورة الثانية من مهرجان العلمين

مهرجان العلمين يلعب دورًا كبيرًا في الترويج للاستثمار بالساحل الشمالي، وفقًا لما كشفه الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي، كما أنّ المهرجان يدعم وجود مصر على خريطة السياحة والترفيه الدولية، وذلك بعد ما نجح العام الماضي، في جذب 15 مليون سائح إلى مدينة العلمين.