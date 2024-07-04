أول مدينة مليونية.. أبرز وجهات العلمين الجديدة «بوابة مصر على أفريقيا»

بعد أن كانت صحراء جرداء تكسو أرضها الألغام ومخلفات الحرب والثعابين والحيوانات البرية باتت واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر والعالم، فأصبحت العلمين مدينة شاهدة على التاريخ والتحديات وضمت عشرات المشاريع التقنية المتطورة لخدمة المواطنين وجذب الأنظار نحوها من مختلف البلدان.

أول مدينة مليونية في الساحل

فضلًا عن كونها واحدة من أهم الوجهات السياحية تعد مدينة العلمين إحدى مدن الجيل الرابع، إلى جانب كونها أول مدينة مليونية في منطقة الساحل الشمالي، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

وتضم المدينة مجموعة ضخمة من المشروعات العالمية الضخمة ما بين أبراج سكنية وسياحية وناطحات سحاب، ومراكز تجارية عالمية.

بوابة مصر على أفريقيا

الموقع المميز لمدينة العلمين جعلها شاهدة على التاريخ القديم والحديث، إذ أن موقعها سيجعلها بوابة مصر على القارة الأفريقية، لما تشهده من نسبة مشروعات غير مسبوقة، إلى جانب مساهمتها في تغير خريطة الساحل الشمالي والمفهوم الذي أنشئ على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس في موسم الصيف فقط كما هو معتاد.

أهم الوجهات بالعلمين

مدينة العلمين منقسمة إلى مجموعة من القطاعات السياحية والسكنية والتاريخية، حيث يتكون القطاع السياحي من الآتي:

حي الفنادق.

الحي السكني المتميز.

مركز المدينة.

مرسى الفنارة.

حي حدائق العلمين.

مركز المؤتمرات.

المنطقة الترفيهية.

الإسكان السياحي.

المركز الثقافي.

منطقة أرض المعارض.

مركز المؤتمرات.

حي مساكن البحيرة.

ضخامة كبيرة تضمها منطقة الفنادق حيث يبلغ عدد الغرف الفندقية بها 15500 غرفة، وستقام بها الاحتفالات المختلفة.

فيما تضم المنطقة التاريخية، منتزه دولي، متحف مفتوح، منطقة ترفيهية، فنادق، خدمات ميناء.