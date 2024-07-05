نائبة مدير «فوجيان» الصينية: إعداد فيلم مشترك مع مصر عن «طريق الحرير»

قالت شو هونجوي نائبة مدير مركز الفضائيات التابع لمجموعة فوجيان للسينما والتليفزيون، إنّ مبادرة طريق الحرير منذ 11 سنة، و تعتبر مبادرة مهمة جدا للرئيس الصيني، إذ تتضمن كثير من المجالات الثقافية والاقتصادية، والهدف منها تطوير التعاون والتفاهم بين الدول المختلفة.

فيلم مشترك عن طريق الحرير بين مصر والصين

وأضافت هونجوي، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ذلك لن يحدث إلا بالسلم ومعرفة ثقافة الآخرين والتعمق في ثقافات الشعوب، مشيرةً إلى أنه سيتم إنتاج فيلم مشترك عن طريق الحرير بين مصر والصين.

وتابعت: «بالنسبة إلى فكرة الفيلم، فأنا أنتمى إلى إحدى المقاطعات التي تمثل نقطة مهمة على طريق الحرير البحري، نجد في الشعب بمدينتنا وجوه مختلفة على الصينيين، يشبهون العرب، حتى في تفاصيل الأنف والوجه، وعندما تعمقنا في أصول هذه الفئة من الشعب، وجدنا أن لديهم أصولا عربية، وفي التاريخ قدم كثير من العرب إلى مدينتنا عبر التبادل التجاري، وحدث تزاوج بين العرب والصينيين من تلك المدينة بشكل عام».

تاريخ التبادل الثقافي والتجاري بين مصر والصين

وأكدت هونجوي: «المستشار الثقافي للسفارة المصرية بالصين الدكتورة أميمة زارت المجموعة، وبعد النقاش بدأت فكرة إنتاج فيلم مشترك حتى نصور الثقافة ونبحث عن بقايا الآثار التي تركها العرب ومصر في الصين وخصوصا مصر، فقد اكتشفنا في القدم العديد من المصريين تزوجوا من مدينتنا، وكان هناك تبادل ثقافي واقتصادي وتجاري بين الطرفين».