 جامعة بنها تشارك بمنتدى رؤساء جامعات تحالف طريق الحرير

تشارك جامعة بنها بالمنتدى السنوى لرؤساء جامعات "تحالف طريق الحرير" كعضو بالمكتب التنفيذى للتحالف، وتستضيفه "أون لاين" جامعتي "شيان" بالصين و"العلوم التطبيقية" في ميلانو بايطاليا، خلال الفترة من 23-27 نوفمبر2020 وبمشاركة 60 جامعة حول العالم.

ويمثل جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث نائبا عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وقال "الجيزاوي" إن المنتدي يتناول العديد من الموضوعات الهامة، منها رسالة الجامعات ودورها في أمن المجتمع، وكيف يؤثر وباء كورونا علي مستقبل الجامعات.

كما يناقش المنتدى أمن الانظمة الطبيعية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الكوارث الطبيعية بما في ذلك من أثار الأوبئه والتغيرات المناخيه، بالاضافة الي أمن الفضاء السيبرانى وعلاقتة بحماية الخصوصية، والأمن من أجل الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر في ختام المنتدي أن يعقد أجتماع المكتب التنفيذي للتحالف للنظر في عضوية الجامعات الجديدة

وفي وقت سابق، شاركت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، في مسابقة التراث وطريق الحريق التي أقيمت علي هامش فعاليات اجتماعات تحالف جامعات طريق الحرير بجامعة نزارباييف بدولة كازاخستان من خلال تطبيق زووم.

ومن جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان جامعة بنها هي الجامعة الافريقية الوحيدة التي شاركت في هذه المسابقة حيث شارك الطالب مصطفي أيمن مصطفى بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بفيديو من تصميمه بعنوان "من صناعة الحرير..إلي صناعة التاريخ" حيث استعرض فيه تاريخ العلاقات المصرية الصينية واشتراك جامعة بنها في المكتب التنفيذي لطريق الحرير منذ عام 2015 لتصبح أول جامعة في الشرق الأوسط ضمن تشكيل المكتب التنفيذي للتحالف.

جدير بالذكر أن تحالف جامعات دول طريق الحرير، يضم أكثر من مائة جامعة في أكثر من 60 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا ويعتبر اقتصادياتها نحو 30% من الاقتصاد العالمي مما يعد إنجازا هاما ويؤكد التزاما أكاديميًا بين جامعات هذه الدول بالتعاون الأكاديمي والعلمي المشترك للتبادل الثقافي وأن تعمل هذه الجامعات على تعزيز الصداقة وأواصر التفاهم بين طلابها وأساتذتها