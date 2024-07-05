«مصر للطيران» تعلن انتهاء رحلات عودة الحجاج من السعودية بعد نقل 60 ألف مسافر

ينتهى اليوم الجسر الجوي الذي سيرته شركة مصر للطيران لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة، الذي بدأ من يوم 19 يونيو الماضي واستمر حتى 5 يوليو الجاري، حيث نقلت الشركة خلال رحلات عودة الحجاج نحو 60 ألف حاج مصري وإفريقي وأجنبي عبر 274 رحلة جوية منهم 141 رحلة جوية من مطار جدة و133 رحلة من مطار المدينة المنورة.

مصر للطيران نقلت نحو 16 ألف من حجاج غينيا ومالى

وأوضحت شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدنى ،أنها نقلت خلال مرحلة عودة الحجاج ما يقرب من 60 ألف حاج بينهم نحو 16 ألف حاج من حجاج مالي وغينيا، فضلا عن أكثر من 40 ألف حاج من حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة وحجاج العمالة والأفراد والترانزيت.

فرق عمل الشركة بالمطارات السعودية

ولفتت مصر للطيران، إلى أن الشركة استخدمت خلال الجسر الجوي لسفر وإعادة الحجاج طائرات حديثة مختلفة السعة المقعدية، مشيرة إلى أن فرق عمل الشركة تواجدت بمطارات جدة والمدينة المنورة والطائف خلال مرحلة عودة الحجاج وذلك لتسهيل سفر حجاج الشركة ومساعدتهم على إنهاء إجراءات السفر .