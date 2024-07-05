تفاصيل لقاء «حماة الوطن» مع المركز الصيني للتعاون الاقتصادي

كشف عدد من قيادات حزب حماة الوطن عن تفاصيل اجتماعهم مع وفد المركز الصيني للتعاون الاقتصادي، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية.

العلاقات بين حزب حماة الوطن والحزب الشيوعي في الصين

في البداية، أعرب النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن فخره بالعلاقات القوية مع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن على تقدير الحزب لدور السفير الصيني في تعزيز هذه العلاقة، مشيراً إلى أن حزب حماة الوطن أصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية المصرية.

التعاون بين الأحزاب

من جانبه، قال أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن التعاون بين الأحزاب يمكن أن يؤدي إلى إنجازات كبيرة، مؤكداً على أهمية تعزيز هذه الشراكات لتحقيق أهداف مشتركة.

تحقيق التنمية المستدامة

وفي سياق متصل، شدد النائب أشرف أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين على ريادة الحزب في التعاون مع الصين، مشيراً إلى تبادل رجال الأعمال بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة.

من جانبهما، قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن النقاشات تناولت مجموعة من المشروعات الحيوية، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، مؤكدة على تقديمها ورقة عمل تتضمن الاقتراحات لمناقشتها في الاجتماعات المقبلة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

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