«حماة الوطن» يبحث الفرص الاستثمارية مع المركز الصيني للتعاون الاقتصادي

التقى حزب «حماة الوطن»، بوفد المركز الصيني للتعاون الاقتصادي، في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة؛ لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية المصرية- الصينية.

سبل التعاون الاقتصادي في المجال الحزبي

جاء ذلك، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب «حماة الوطن»، اللواء طارق نصير، الأمين العام، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائبة ميرال الهريدي، أمينة التعليم، النائب أشرف أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، المهندس حازم حمادة، أمين المراسم، الدكتورة رانيا أبو الخير، أمينة حقوق الإنسان، ولفيف من قيادات وكوادر الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال ورواد الأعمال بحزب حماة الوطن.

ومن الجانب الصيني، حضر الاجتماع يانج سونج، نائب مدير عام المركز الصيني للتعاون الاقتصادي، ووانج زيجوان، الوزيرة المستشارة بالسفارة الصينية بالقاهرة، لي رويوي، مترجم بالمركز الصيني للتعاون الاقتصادي، شيوي ريجيون، موظف بالمركز الصيني للتعاون الاقتصادي، ودو بنغيوه، ملحقة بالسفارة الصينية بالقاهرة.

التعاون الاقتصادي في المجال الحزبي

تناول الاجتماع سبل التعاون الاقتصادي في المجال الحزبي بين حزب «حماة الوطن»، والحزب الشيوعي الصيني، وسبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين رجال أعمال الحزب والمركز الاقتصادي الصيني.