أنشطة رياضية في مهرجان العلمين بدورته الثانية.. منها السلة والطائرة

ينطلق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، في 11 يوليو الجاري، فيما يشهد العديد من الأنشطة الفنية والحفلات الغنائية، بالإضافة إلى عدة أنشطة رياضية، نتعرف عليها في التقرير التالي.

هناك عدة رياضات من المفترض مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة، مثل كرة السلة والبادل والجودو، وغيرها من الرياضات.

وتبدأ منافسات الكرة الطائرة في 1 أغسطس، بينما منافسات الفنون القتالية، تنطلق يوم 22 أغسطس المقبل.

موعد انطلاق بطولة كرة السلة

أمّا كرة السلة، فمن المفترض أن تنطلق في 18 يوليو الجاري، بينما لعبة البادل تنطلق في 25 يوليو الجاري.

يذكر أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، تبدأ في 11 يوليو وتنتهي 30 أغسطس، في النسخة الثانية من المهرجان، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.

تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين

كانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم فلسطين، وذلك من خلال «البوستر» الرسمي الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

كان عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن الاثنين الماضي، عن تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان العلمين بالساحل الشمالي.