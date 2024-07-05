طبيب يحذر من أمراض القلب.. تهدد صحة الدماغ وتصيب بالخرف

كشف استشاري القلب، الدكتور علاء الغمراوي، عن تفاصيل دراسة تؤكد أنّ أمراض القلب تهدد صحة الدماغ وتصيب بالخرف، موضحا العلاقة بين أحد أبرز أمراض الجهاز الدوري والقلب، مثل تصلب الشرايين على سبيل المثال، وضعف الذاكرة.

وتابع «الغمراوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي، بأنَّ صحة القلب والأوعية لها تأثير كبير على الذاكرة والمخ لأنّ الشرايين التي تغذي الدماغ تتأثر.

وأكد أنّه لا بد من تجنب عوامل الخطورة مثل ارتفاع ضغط الدم ضرورية لسلامة القلب، مشددًا على أن الوقاية من أمراض القلب أحد أبرز أهداف منظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة على مستوى العالم ومصر مثلها مثل بقية العالم تتجه حالياً لتبني الأسلوب الوقائي بالحفاظ على صحة الفرد قبل حدوث المرض وكيفية عيش المرء بقلب سليم، فالوقاية هي «العلاج».