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محافظ السويس: الصحة والتعليم وبناء الإنسان على رأس أولوياتنا

كتب:

محمد عزالدين
10:11 م | الخميس 04 يوليو 2024
اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس

اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس

قال اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، إنّ قطاعي الصحة والتعليم، أولوية لديه في إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان كي يصبح نموذجا يفيد المجتمع والمحافظة والوطن.

وأضاف «الشاذلي»، في لقاء مع ميرنا عادل مراسلة قناة «إكسترا نيوز»: «جميع المشروعات التي جرى تنفيذها من قبل سنستكملها، وسنرى المخطط وننهيه في الوقت المخصص له».

فرص عمل للشباب

وتابع محافظ السويس: «أما بالنسبة إلى توفير فرص شباب العمل للشباب، فإن لدينا المناطق الصناعية ونتعاون مع رجال الأعمال بالطرق القانونية وسنخصص أماكن لعمل مناطق صناعية تشغل جميع الأيدي العاملة في السويس، وبإذن الله السويس لن يكون فيها بطالة تماما».

وحول تطوير ملف التعليم، قال: «سنعمل في إطار محاور كثافة الفصول، البنية التحتية للمدارس، وتأهيل المدرسين، وكل ذلك سنعمل عليه».

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