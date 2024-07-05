أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 5-7-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 5-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» أسعار الألبان ومنتجاتها بمختلف أنواعها، وفقا لأخر تحديثات أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار منتجات الألبان اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض حوالي 132.73 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 253.02 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 96.3 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بحوالي 297.88 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع حوالي جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) حوالي 122.42 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) حوالي 141.91 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر إلى حوالي 277.13 جنبه للمستهلك.

أسعار الألبان بمختلف أنواعها اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة حوالي 153.76 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ 1 لتر حوالي 41 جنيها في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب، حوالي 29.02 جنيه للمستهلك.