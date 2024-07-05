تحذير للمصطافين من ارتفاع الأمواج بشواطئ الإسكندرية.. «أعلام بـ3 ألوان»

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا من المصطافين، حيث زادت نسبة التوافد بشكل كبير على المدينة الساحلية، تزامنا مع إجازة «الويك إند»، وكذلك العطلات الصيفية.

نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، فإن إجازة نهاية الأسبوع شهدت إقبالاً كبيراً على الشواطئ، إلا أنه مع ظهر اليوم لا يزال يوجد أماكن في عدد من الشواطئ يمكن التوجه إليها.

درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم

وأشارت مصايف الإسكندرية، إلى أن المدينة سجلت درجة حرارة 31 مئوية، ما شجع المواطنين على الذهاب إلى الشواطئ.

حالة الأمواج اليوم

كما حذرت «مصايف الإسكندرية» من ارتفاع نسبي في الأمواج على شواطئ الإسكندرية ما تبعه التالي:

- رفع الرايات الصفراء والخضراء في القطاع الشرقي، ويعني يمكن نزول البحر بأمان في بعض الشواطئ والحرص في شواطئ أخرى.

- فيما رفعت الرايات الصفراء والحمراء في القطاع الغربي، حيث إن البحر أمواجه متوسطة، ويجب الالتزام بتعليمات المنقذين.