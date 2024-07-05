مصر تفوز بجائزة أفضل جناح بمعرض دار السلام الدولي في دورته الـ48

أعلن اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، فوز الجناح المصري بمعرض دار السلام الدولي، بجائزة أفضل جناح بين الدول الأجنبية المشاركة في الدورة الـ48 للمعرض المقام بدولة تنزانيا.

وقدمت رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة سامية صلوحي، درع التكريم إلى السفير المصري شريف إسماعيل، كأفضل جناح دولة أجنبية، فيما حصلت اليابان على المركز الثاني.

مشاركة مصر في معرض دار السلام

أكد اللواء شريف الماوردي، أهمية مشاركة مصر في معرض دار السلام، إذ يعد أهم فعاليه ترويجية للفرص الاستثمارية في دولة تنزانيا، مشيرا إلى أنه جرى العمل على مشاركة قوية للمنتجات المصرية بالمعرض، الذي تستمر فعالياته حتى 13 يوليو المقبل.

أضاف في بيان، أن الجناح المصري حظي بإقبال كبير من زوار المعرض منذ الافتتاح، مشيرا إلى أن الجناح ضم 25 شركة مختلفة الأنشطة التجارية والصناعية بهدف التواجد في السوق الأفريقية.

أشار إلى أن معرض دار السلام يعد فرصة جيدة لعقد لقاءات مشتركة بين الجانبين المصري والتنزاني لتعميق العلاقات، خاصة أنه سيجري خلال فعاليات المعرض الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحا أن المعرض يعد نافذة كبيرة داخل السوق الأفريقية التي تسعى الدولة المصرية لتسويق المنتجات المصرية فيها.

يذكر أن الجناح المصري بمعرض السلام الدولي في دورته الـ48، يقع بموقع متميز بمدخل الصالة الدولية KARUME Hall على مساحة 297 مترا مربعا، ضم العديد من الصناعات بمجالات (الصناعات الهندسية - التعدين - الصناعات الكيماوية - الغذائية - الجلود - الملابس الجاهزة والمنسوجات - الجلود - الصناعات الحرفية).

معرض السلام الدولي في تنزانيا

يعد معرض دار السلام الدولي أهم حدث ترويجيًا سنويًا، يمثل سوقا تجارية تخدم نحو 60 مليون مستهلك في تنزانيا، بجانب منطقة شرق ووسط وجنوب إفريقيا.

كما يقدم المعرض منتجات بقطاعات مختلفة منه، الزراعة والأغذية والمشروبات والمنسوجات والملابس ومعدات التصنيع ومواد البناء والسيارات، المواد الكيمائية، والأخشاب، والأثاث، والخدمات التجارية، والمنتجات الهندسية، والآلات وتكنولوجيا المعلومات، والحرف اليدوية، والاستشارات والتدريب.