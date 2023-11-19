خبير اقتصادي يؤكد أهمية المعارض الدولية لمتابعة الجديد في عالم التكنولوجيا

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إنَّ الفعاليات والمعارض الدولية التي يتم تنظيمها، والخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، لها أهمية بالغة في جلب مزيد من التفاعل، ومتابعة التقدم وكل ما هو جديد في هذا المجال، في ظل التطور الهائل والسريع في مختلف القطاعات التكنولوجية عالمياً.

«عبدالعظيم»: العالم يتجه للذكاء الاصطناعي والرقمنة

وأضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنَّ العالم يتوجه نحو الذكاء الاصطناعي والرقمنة والشمول المالي، ما يدل على الأهمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات ودورها في تقدم الدول، في ظل عصر متسارع نحو التقدم الشديد بمجال التقنية.

اهتمام مصر بتكنولوجيا المعلومات

وتابع الخبير الاقتصادي أن «الدولة المصرية تضع قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندتها لرؤية مصر 2030، وتعمل على تهيئة البنية التحتية وتسريع الإنترنت وتزويد البنية بقدرات وتطور أعلى ليستوعب مشروعات تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الرقمي».