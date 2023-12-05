هويدا مصطفى: قدرات مصر تطورت في إقامة المعارض والمنتديات الدولية

كشفت الدكتورة هويدا مصطفى، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن معرض إيديكس 2023 له أهمية كبيرة، موضحة أن مصر باتت من الدول التي تستطيع تنظيم أحداث عالمية ودولية.

قدرات مصر تطورت في إقامة المعارض والمنتديات الدولية

وتابعت العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قدرات مصر تطورت في إقامة المعارض والمنتديات الدولية.

معرض إيديكس 2023 يعكس التطور المستمر الذي تشهده القوات المسلحة

وأكدت العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة أن معرض إيديكس 2023، يعكس التطور المستمر الذي تشهده القوات المسلحة لاسيما التطور المستمر في قدراتها وتحديث الصناعات المتعلقة بالمعدات والآليات العسكرية.

قدرة مصر وتفوقها التكنولوجي بهذه الصناعات

وأردفت العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة أن المعرض يركز بشكل كبير على الصناعات التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي ومصنع قادر، وتؤكد قدرة مصر وتفوقها التكنولوجي بهذه الصناعات.