الفلبين: أمريكا عرضت المساعدة بعملياتنا في بحر الصين الجنوبي

قالت دولة الفلبين، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية عرضت مساعدتها بعملياتها في بحر الصين الجنوبي، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

ويشار إلى وجود توترات بين الفلبين والصين حول الحدود البحرية ببحر الصين قبل أن يتفقا مؤخراً على استعادة الثقة وتهدئة التوترات ببحر الصين الجنوبي.

وتطلق الفلبين مسمى «بحر الفلبين الغربي» على الجزء الغربي من الحدود البحرية لها، بما فيها جزء من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع 6 دول، وهي؛ الصين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا.