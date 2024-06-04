أكبر سجن في العالم يتسع لـ28 ألف شخص.. قصة من الفلبين

هناك العديد من الأماكن التي تثير الدهشة، بمجرد النظر إليها والتعرف على معالمها، ولعل من أهمها أكبر سجن في العالم الموجود في فيمونتنلوبا داخل الفلبين الذي يتسع لنحو لـ28 ألف سجين، وهو أحد السجون الرئيسية، التي يتم نقل النزلاء، ويتخذ طرازًا مختلفًا يجعله غير مألوف للبعض.

قصة أكبر سجن في العالم

يعرف هذا المكان بـ«سجن بيليبيد الجديد» والذي تم إنشاؤه قبل 84 عامًا، في مدينة مونتينلوبا الموجودة في الفلبين، وصنف على كونه من أكبر السجون، والذي كان في البداية عبارة عن معسكر للاعتقال، والذي أصبح سجن في الوقت الحالي ليضم ذلك العدد من النزلاء وفقًا لموقع «سكاي نيوز» العربية.

وصنف هذا السجن على كونه الأكثر اتساعًا، ويأتي من بعده عدد من السجون الأخرى، يمكن التنويه عنها.

سجن سيليفري

في المرتبة الثانية سجن سيليفري كثاني أكبر سجن في العالم، والذي يعتبر أكبر منشأة إصلاحية ويقع في أوروبا، وتم تصميمه في بادىء الأمر ليتخذ ما يقرب 11000 سجين، إلا أنه في الوقت الحالي يتسع أكبر من ذلك، ولفت الأنظار بسبب احتجازه الشخصيات البارزة من السياسيين والصحفيين.

أصغر سجن في العالم

يأتي في المرتبة الأخيرة أصغر سجن في العالم، الذي يقع في جزيرة سارك، وهو عبارة عن مبنى صغير يحتوي على زنزانتين فقط، فلا يوجد بداخله سيارات أو طرق إنارة في شوارع تلك الجزيرة، والتي يعود تاريخها إلى عام 1856، ولا يتراوح اتساع تلك الزنزاتين إحدهما 6 أقدام في 6 أقدام، والآخر 6 أقدام في 8 أقدام، والممر ضيق، الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا لدخوله في موسوعة جينيس باعتباره أصغر سجن في العالم.