اتبع 8 خطوات.. كيف يحصل أصحاب الهمم على وظيفة؟

منذ أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية خاصة لذوي القدرات الخاصة في عام 2018، وجعله عاما لهم، مثل ذلك حافزًا كبيرًا لرفع مستوى دمجهم في سوق العمل المصري، وأصبح هناك حرص من ذوي الهمم على اقتناص الفرص في الحصول وظائف، لكن كيف يمكنهم الحصول على تلك الفرصة؟

فرص عمل لذوي الهمم

قال حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للإعاقة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه منذ إعلان الرئيس السيسي، 2018 عاما للشباب، حدث استنفار في جميع الوزارات والجهات، لدمجهم في العمل، وتحقيق الهدف المنصوص عليه في القانون، بتخصيص 5% من الوظائف لصالح ذوي الإعاقة.

وأضاف أمين، أن حصول ذوي الهمم على فرص عمل، يكون من خلال تسجيل بياناتهم على موقع وزارة القوى العاملة، والحصول على فرص عمل لذوي الهمم، من خلال اتباع الخطوات التالية:

طريقة التسجيل للحصول على وظيفة

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الرابط التالي.

2. اختيار «تسجيل راغبي العمل».

3. اختيار «التسجيل لأول مرة».

4. ملء البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة.

5. إدخال بيانات المؤهل الدراسي، والخبرات، والمهارات، والدورات التدريبية.

6. ملء البيانات المخصصة في الاختيار المتعلق بـ«ذوي الاحتياجات الخاصة».

7. الضغط على زر «حفظ» لحفظ البيانات المدخلة.

8. يمكن للمستخدم بعد ذلك متابعة حسابه على موقع النقابة، للتحقق من وجود فرص عمل مناسبة للبيانات التي تم تسجيلها أو لا.

وأوضح المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التكافل الاجتماعي وتمكين ذوي الهمم من الاندماج الكامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.