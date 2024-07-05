«القومي للإعاقة»: التحالف الوطني حريص على التخفيف عن ذوي الهمم

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على الارتقاء بحياة المواطن المصري وتقديم الدعم اللازم للأكثر احتياجًا من كل الفئات، من خلال توفير الدعم الاجتماعي الكافي لهم، وقد نال الأشخاص ذوي الإعاقة، نصيبًا كبيرًا من جهود التحالف الوطني، سواء على الصعيد الطبي أو الأجهزة التعويضية.

ذوي الهمم والتحالف الوطني

ومن جهتها، أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود التحالف الوطني المبذولة من أجل حماية المواطن المصري الأكثر احتياجًا وسد حاجته، واهتمامه بفئة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت المشرف العام على القومي للإعاقة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ التحالف الوطني يساهم في تحسين حال المواطنين من ذوي الإعاقة من الأكثر احتياجًا، سواء على المستوى الاقتصادي أو الصحي أو التعليمي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

دعم اقتصادي واجتماعي لذوي الهمم

وأوضحت أنه على الصعيد الصحي يوفر التحالف خدمات الكشف المجاني على المواطنين الأكثر احتياجًا وصرف العلاج، إضافة إلى حملات ومبادرات توفير الأجهزة التعويضية للإعاقات المختلفة بالمجان على الأهالي الأكثر احتياجًا.

ولم يغفل التحالف الوطني، الصعيد الاقتصادي، إذ أكدت المشرف العام على القومي للإعاقة أنّ التحالف الوطني عمل على توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم وتوفير مشروعات صغيرة، حتى يصبح لديهم دخل ثابت، فضلا عن السعي لتنمية مهارتهم وقدراتهم وتعليمهم حرفا مختلفة.