عاجل.. انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف وصل لكام

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا بقيمة 3 جنيهات، خلال التعاملات الصباحية، ليبلغ نحو 3165 جنيها للبيع، و3175 جنيها للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب لكل الأعيرة دون احتساب الضريبة والدمغة، وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب عبر الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3165 جنيها للبيع، ونحو 3175 جنيها للشراء، بعد أن سجل نحو 3178 جنيها للشراء، ونحو 3168 جنيها للبيع في وقت سابق، لتبلغ قيمة التراجع نحو 3 جنيهات في الجرام الواحد دون احتساب الضريبة والدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3.628 جنيها للشراء، ونحو 3.617 جنيها للبيع، ليتراجع بقيمة 4 جنيهات للشراء وجنيهان للبيع، حيث كان قد سجل نحو 3.632 جنيها للشراء، ونحو 3.619 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2.721 جنيها للشراء، ونحو 2.712 جنيها للبيع، ليتراجع بقيمة 3 جنيهات في الشراء و3 جنيهات للبيع، حيث كان قد سجل نحو 2.724 جنيها للشراء، ونحو 2.715 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

حقق سعر الجنيه الذهب نحو 25.400 جنيه للشراء، ليتراجع بقيمة 24 جنيها للشراء، حيث كان قد سجل نحو 25.424 جنيها للشراء دون احتساب الضريبة والدمغة.