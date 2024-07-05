تحديث جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب في الغرفة التجارية عن آخر تحديث في أسعار الذهب منذ قليل، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأوسع انتشارًا نحو 3178 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة لكن بدون المصنعية.

أسعار الذهب اليوم

تستعرض «الوطن» من خلال السطور سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب ومؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بلغ نحو 3178 جنيهًا للشراء، و3186 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بلغ نحو 3632 جنيهًا للشراء، 3619 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بلغ نحو 2724 جنيهًا للشراء، و2715 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، بلغ نحو 2119 جنيها للشراء، و2111 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 25 ألفًا و425 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 2358 دولارا للشراء، و2357 دولارا للبيع.