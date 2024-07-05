أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-7-2024 في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-7-2024 في مصر، حالة من الاستقرار في مختلف الأعيرة، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر مبيعاً بمحال الصاغة، إذ يهتم قطاع عريض من المواطنين بمتابعة سعر الذهب يومياً للتعرف على متغيراته.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، وفقاً للتحديث الأخير المُعلن عبر بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3632 جنيهاً للشراء، مقابل 3619 جنيهاً للبيع، «دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3178 جنيهاً للشراء، مقابل 3168 جنيهاً للبيع، «دون احتساب الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2724 جنيهاً للشراء، مقابل 2715 جنيهاً للبيع، «دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2119 جنيهاً للشراء، مقابل 2111 جنيهاً للبيع، «دون احتساب الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25424 جنيهاً للشراء، «دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية».