«رويترز»: حماس لا تتمسك بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق نار دائم قبل توقيع الاتفاق

قالت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن مسؤول فلسطيني مقرب من جهود السلام، إن «حماس» لم تعد تتمسك بالشرط المسبق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم قبل توقيع الاتفاق، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «حماس ستسمح للمفاوضات بتحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم خلال مرحلة الأسابيع الستة الأولى من الاتفاق».

وأوضح: «إذا احتاجت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار فيجب عليهما التعهد بعدم العودة إلى القتال مرة أخرى».