مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف تفاصيل مسابقة فاطمة المعدول

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، عن تفاصيل النسخة الثامنة من مسابقة التأليف المسرحي التي تحمل اسم الكاتبة فاطمة المعدول، ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان.

تفاصيل مسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحي

وكشفت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان، عن أن مسابقة التأليف هذا العام لها أربعة محاور هي: النص المسرحي الطويل، النص القصير، المونودراما ومسرح الطفل، ولا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية حرصاً وبحثاً عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب ودعماً للطاقات والأقلام الشابة الصاعدة.

ويجري فتح باب التقديم للنصوص اعتبارا من اليوم حتى 5 أغسطس المقبل، والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة، وستجري استضافة الفائزين بالجوائز الأربع لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفاعليات.

شروط مسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحي

ومن شروط المسابقة ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر المقبل، عن 40 عاما، ويتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة ويفضل أن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، وألا يكون النص المقدم قد نشر في أي مطبوعة ورقية أو على المواقع الإلكترونية، أو قُدم مسرحيا في أي جهة، بما فيها فرق الهواة، وألا يكون قد شارك في مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمي والفكري، وأن تكون الفئة العمرية المستهدفة في الكتابة لنصوص مسرح الطفل من عمر 6 إلى 12 سنة، ويجب الالتزام بقواعد الكتابة للنص المسرحي القصير فلا يزيد عن فصل واحد تتراوح مدته على خشبة المسرح بين 10 دقائق ونصف ساعة.