رفع الرايات الحمراء بشواطئ العجمي بالإسكندرية.. وإخراج جميع المصطافين من المياه

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، منذ قليل، رفع الرايات الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي، وهي ما تعرف بشواطئ العجمي، بسبب اضطراب الأمواج، بعدما كانت الرايات الصفراء المرفوعة، صباح اليوم، إذ تبدلت الأجواء منذ قليل، وجرى إخراج جميع المصطافين من البحر، حفاظاً على سلامتهم.

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، إنه مع حلول ظهر اليوم، فقد شهدت شواطئ العجمي هبوب رياح شديدة، أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه البحر وعلو الأمواج في شواطئ القطاع الغربي.

إخلاء مياه شواطئ القطاع الغربي يالإسكندرية

وأكد البيان، أنه يجري الآن إخلاء مياه شواطئ القطاع الغربي من الرواد، ومنع نزولهم حفاظا على أرواحهم، ومتابعة تواجد أفراد الإنقاذ على أبراج المراقبة.

تحذير مصايف الإسكندرية للمصطافين

وتهيب الادارة المركزية للسياحة و المصايف الرواد، بضرورة الانتباه وعدم السباحة لحين اعتدال الطقس، حفاظا على سلامتهم من حدوث أي حالات غرق.

وجاء ذلك نتيجة أن طقس الإسكندرية اليوم يشهد ارتفاع نسبي في الأمواج، يصل إلى قرابة المترين، يزداد خطورته في الشواطئ المفتوحة على غرار شواطئ العجمي.