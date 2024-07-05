بعد حصولها على جائزة مرموقة.. رسالة من «قومي المرأة» للباحثة سناء السيد

قدم المجلس القومي للمرأة التهنئة للباحثة سناء السيد، المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة، التي حققت إنجازًا علميًا باهرًا بحصولها على جائزة «جولدرينج» من رابطة الجيولوجيات، وهي جائزة مرموقة يقدمها مجتمع الحفريات الدولي تقديرًا لتميزها في مجال الحفريات الفقارية.

سناء السيد نموذج للمرأة المصرية المثابرة

وأشاد المجلس في بيان، بالإنجاز المميز الذي حققته الباحثة المصرية على المستوى الدولي بحصولها على هذه الجائزة المهمة والمميزة، التي تأتي تتويجا لمسيرتها الحافلة بالإنجازات كباحثة متميزة مبدعة في هذا المجال المهم، إذ تمثل نموذجا للمرأة المصرية المثابرة المتفوقة المخلصة لعملها وهو النموذج الذي نفخر به جميعا.

سجل حافل بالإنجازات البحثية

الباحثة سناء السيد لها سجل حافل بالإنجازات البحثية، وشاركت في أكثر من 13 بحثًا دوليًا نُشرت في أعرق المجلات العلمية، ومن أبرزها مجلة الجيولوجيا، التي تناولت فيها موضوع الاحتباس الحراري القديم، الذي حدث منذ نحو 56 مليون سنة، وهو ما يُعد مشابهًا لما نشهده في الوقت الحالي، وكذلك مشاركتها في اكتشاف ديناصور المنصورة عام 2018.

ولم تقف إنجازات سناء عند هذا الحد، بل واصلت تفوقها العلمي من خلال حصولها على بعثة من الحكومة المصرية لاستكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة ميتشيجان الأمريكية.

كما حصدت العديد من الجوائز العالمية، والمحلية في نفس المجال، كان آخرها جائزة الرابطة الأمريكية للجامعيات في عام 2023.