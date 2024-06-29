«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل لتنمية مهارات موظفيه بالقاهرة والمحافظات

في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نظم المجلس بالتعاون مع مؤسسة «تأهيل» لتنمية مهارات التميز ورشة عمل لبناء قدرات فريق عمل المشروع والإدارة العامة، لتنمية مهارات المرأة وبعض موظفي ادارات المجلس في القاهرة وفروعه بالمحافظات المستهدفة للمشروع وهي البحيرة، والغربية، والمنيا، والأقصر.

عصف ذهني وتحليل بيانات

وتهدف هذه الورشة التي ينظمها المجلس القومي للمرأة إلى إجراء جلسات عصف ذهني، وتحليل البيانات للخروج بنموذج أعمال مستدام لوحدات خدمات تنمية الأعمال التي تقدم مختلف أنواع الخدمات للسيدات المستفيدات من المشروع في الأربع محافظات.

وحاضر فى الورشة تميم قنديل استشاري تدريب وتنمية مهنية، وتضمنت الورشة شرح التحليل الرباعي «SWOT»، والوقوف على القدرات ومعرفة السلبيات وتجنبها، وتنمية نقاط القوة وتعزيزها، وكذلك شرح تحليل «PESTEL»، وهو أداة عمل استراتيجية تسمح للمؤسسات بفهم كيف يمكن للعناصر المختلفة أن تؤثر على عملها.

تحديد أصحاب المصلحة

كما تضمنت الورشة التي نظمها القومي للمرأة تحليل المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع وتقييمها وتحديد طرق التعامل معها، إضافة إلى تحديد أصحاب المصلحة من أفراد أو جهات التي لها تأثير على المشروع أو تتأثر به.

يذكر، أن مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز تعد من المؤسسات الرائدة في مجال التنمية لما تمتلكه من كوادر وخبرات محلية ودولية، وتهدف إلى تقديم حلول مستدامة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تطوير نماذج الأعمال وتقييم احتياجات سوق العمل وتطوير وتقديم برامج تنمية مهارات القوى العاملة.