«أوقاف الدقهلية» تنظم لقاء توعويا للأطفال في مركز دكرنس اليوم

أعلن الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، تنظيم لقاء للأطفال بمسجد محمد عبد الوهاب في مركز دكرنس اليوم، تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، فضلا عن افتتاح عدد من المساجد داخل المحافظة.

تنظيم لقاء توعوي للأطفال في مساجد الدقهلية

وأكد في بيان، أنّ اللقاء جاء بهدف تحصين النشء من الأفكار الهدامة وضمن النشاط الصيفي الذي تنفذه المديرية في المساجد بمحافظة الدقهلية.

افتتاح 3 مساجد في محافظة الدقهلية

وفي سياق متصل، افتتحت مديرية أوقاف الدقهلية 3 مساجد اليوم، داخل إدارة مختلفة ومن ضمنها المسجد الذي أقيم به اللقاء التوعوي للأطفال، وجاءت المساجد كالآتي:

- مسجد الشيخ في قرية عزبة التل مركز دكرنس من قبل إدارة أوقاف دكرنس بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

- افتتاح مسجد عبد الله بن مسعود عزبة خيري من قبل إدارة أوقاف منية النصر اليوم.

- افتتاح مسجد محمد عبد الوهاب عزبة البنك في قرية منشأة عبد الرحمن بإدارة أوقاف دكرنس اليوم.