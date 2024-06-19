«الأوقاف»: افتتاح 4 مساجد يوم الجمعة المقبل بينها 3 بالقليوبية

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 4 مساجد يوم الجمعة المقبلة، منها 3 مساجد جديدة، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، مشيرة في بيان لها، إلى أن إجمالي ما جرى افتتاحه منذ 7 يناير 2023 بلغ 1051 مسجدا، منها 819 مسجدًا جديدًا، و232 صيانة.

وأضافت أن ما جرى تجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 21 يونيو 2024، بلغ 12073 مسجدًا، بتكلفة قدرها 18 مليارًا و 629 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف القليوبية

1. مسجد الحاج جمال أبو سلمى – قرية نقباس – مركز بنها ثان

مديرية أوقاف المنيا

2. مسجد الخليل إبراهيم – قرية هريف الشيخ تمي- أبو قرقاص

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد العتيق – القرية الثانية – يوسف الصديق.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

4. مسجد الرحمة الكبير – عزبة تمام كساب – إهناسيا