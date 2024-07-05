تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و105 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 183 شاحنة و79 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 564 شاحنة و26 سيارة.

مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن وهي «ALCUDIA EXPRESS»، الحرية 2 والرياض.

تداول 2520 طن بضائع

كما تم تداول 2520 طن بضائع و360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1700 راكب بموانيها.