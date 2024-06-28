ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الوارد من البضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 15 سفينة، بينما غادرت 16 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وأشار بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 40 ألفا و290 طنًا شملت: 5923 طن يوريا و3150 طن مولاس و1721 طن ملح و1700 طن رمل و27 ألفا و796 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57 ألفا و232 طنا تشمل: 15 ألفا و915 طن قمح و1894 طن خشب زان و3050 طن خردة و5341 طن حديد و18 ألف طن ذرة و11 ألفا و253 طن سكر و1400 طن فلوسبار و345 طن حمص.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 22 ألفا و637 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128 ألفا و558 طنا.

كما غادرت نحو 3 قطار بحمولة إجمالية 3530 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، وقطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من ميناء الدخيلة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5837 حركة.