سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024، ثباتا ملحوظا بكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ سجل في بنك مصر نحو 155.91 جنيه للشراء، ونحو 157.07 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-7-2024 في البنوك، بحسب آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 156.57 جنيه للشراء، ونحو 157.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 155.83 جنيه للشراء، ونحو 156.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 155.91 جنيه للشراء، ونحو 157.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 155.35 جنيه للشراء، ونحو 156.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في cib

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib إلى نحو 151.21 جنيه للشراء، ونحو 156.87 جنيه للبيع.