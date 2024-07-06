لـ مرضى السكري.. تحذير من 4 عادات خاطئة تقلل فاعلية حقن الإنسولين

يحتاج بعض مرضى السكري إلى حقن الأنسولين يوميًا، باعتباره الهرمون الذي يُساعد الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم، وعادةً ما تبدأ الأنواع سريعة المفعول من الإنسولين في العمل بعد مرور مدة تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، في حين أن الأنواع قصيرة المفعول يظهر تأثيرها على المريض بعد مرور 30 دقيقة من عملية الحقن، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي.

تحذير لمرضى السكر

وحذر الموقع الطبي من 4 ممارسات خاطئة تقلل أو تبطل فاعلية حقن الإنسولين ما ينعكس بالسلب على حياة المرضى، نستعرضها كالتالي:

أولا: موضع حقن الإنسولين؛ حيث يتأثر امتصاص الإنسولين حسب المكان الذي تحقنه فيه لذلك يجب أن يحرص المريص على حقن الإنسولين في منطقة البطن بدلًا من الذراعيين العلويين لمساعدته على الوصول إلى الدم بشكل أسرع مع تجنب تكرار الحقن في المنطقة نفسها لأن ذلك يقلل من فرص امتصاص الإنسولين بشكل جيد على المدى البعيد.

ثانيا: تخطي الوجبات الغذائية؛ فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات السكر بالدم بشكل خطير.

ثالثا: عدم شرب المياه؛ فالماء يساعد الكلي على التخلص من السكر الزائد بالجسم عن طريق البول كما تزيد من فعالية الإنسولين.

تجنب الإفراط في تناول السكريات

رابعا: تناول السكريات بكثرة؛ إذ يجب على الأشخاص المصابين بالسكر الحد من الأطعمة الغنية بالسكريات أو الكربوهيدرات، لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم حتى إذا تم تناول جرعات الإنسولين في موعدها.

في إطار هذا، نصح الدكتور محمد عبد الوهاب، أخصائي أمراض الباطنة والسكر في حديثه لـ«الوطن» مرضى السكر بضرورة تناول طعام صحي للتحكم في نسب السكر في الدم، من خلال الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، خاصة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، مع تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والملح، كما نصح بضرورة ممارسة مريض السكر نشاط بدني يومياً مدة لا تقل عن 30 دقيقة، كالمشي أو الهرولة.