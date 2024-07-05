«السكك الحديدية» تدرس زيادة قيمة البطاقة العلاجية للعاملين بها

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تدرس زيادة قيمة البطاقة العلاجية، وتقليل أيام الكشف الثلاثي لطوائف التشغيل بالنسبة للعاملين بالهيئة، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من دراسة هذه الأمور، ستعمل الهيئة على تنفيذها، والسعي بكل السبل للارتقاء بالعاملين، وكذلك الخدمات المقدمة لهم.

إزالة جميع المنشآت والمباني الخارجية

وقال «عامر» في لقاء مع العاملين بمستشفى السكة الحديد بطنطا في منطقة وسط الدلتا، إن وزارة النقل حريصة على الاهتمام بتطوير العنصر البشري، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، خاصة الخدمات الصحية، مشددا على إزالة جميع المنشآت والمباني الخارجية المجاورة للمستشفى غير ذات الأهمية، وضمها للمستشفى للاستفادة من مساحتها.

وشدد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على ضرورة عمل مدخل رئيسي للمستشفى، بعيدا عن المحطة، وتجديد المستشفى بالكامل، لتقديم أفضل خدمة طبية تليق بالعاملين بالهيئة والاهتمام بهم، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على تنمية روح الولاء والانتماء للعاملين تجاه هيئتهم، ما يؤدى إلى تحسين جودة العمل وتحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية.

تشغيل برج إشارات طنطا

ولفت المهندس محمد عامر، إلى انتظام تشغيل برج إشارات طنطا، باعتباره أحد أهم الأبراج بمنطقة وسط الدلتا، ومركز التدريب الفني والإدارى بطنطا؛ إذ قابل عدد من العاملين والمتدربين بالمركز وأثنى على منظومة التدريب وأهميتها، بالنسبة للارتقاء مستوى العنصر البشرى بالهيئة.