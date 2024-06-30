السكة الحديد توقع اتفاقية مع شركة إيطالية للتحكم في مسير القطارات

وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة MERMEC الإيطالية، بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات، اتفاقية شروط وأحكام لتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بخط «الفردان -بئر العبد / بالوظة – ميناء شرق بورسعيد» بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووقع على الاتفاقية عن الجانب المصري المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن جانب الشركة وAngelo Petrosillo نائب رئيس شركة MERMEC الإيطالية.

التحكم في حركة مسير القطارات

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أن المشروع يهدف إلى التحكم في حركة مسير القطارات على طول الخط ويحتوي على عدة نظم حديثة نظام إشارات حديث «EIS»، ونظام اتصالات يعتمد على تكنولوجيا كابلات الفايبر، ونظام قوى كهربية لتغذية الإشارات والاتصالات، ونظام تسجيل للأعطال على مدار الساعة ونظام إلكتروني حديث لتشغيل عدد 13 مزلقان بالأضواء والأجراس والبوابات الأوتوماتيكية، ونظام حديث للتحكم في الدخول الى غرف التحكم «Acess Control» ونظام عداد عجل «Axel counter».

خط سكة حديد «الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد»

وأوضحت أنه في إطار اهتمام الدولة بتطوير سيناء وربطها بغرب القناة من خلال خط سكة حديد، بدأت وزارة النقل بإنشاء خط سكة حديد «الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد» بطول 144 كيلومترا، إذ تم الانتهاء من أعمال السكة في المسافة ما بين الفردان وبئر العبد بطول 100 كيلومتر بمعرفة الشركات الوطنية المصرية، وجار العمل في نهو أعمال السكة في المسافة بين بالوظة وميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترا وذلك لربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة السكة الحديد.

وأكدت، أنه يجري تنفيذ الأعمال بين «بئر العبد - والعريش» وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول إجمالي حوالي 500 كم، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي «العريش - طابا»، الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، ويخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.