«السكة الحديد» تكشف مراحل تطوير القطار الإسباني في ورش كوم أبو راضي (فيديو)

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرار أعمال تطوير القطارات الإسباني لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، وذلك في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، موضحة أن أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأيادٍ مصرية خالصة.

فك أجهزة التكييف

وأوضحت الهيئة، مراحل تطوير القطارات الإسباني قبل تشغيلها على القضبان، في فيديو جديد نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنه تم استلام القطار داخل الورشة وبدء فك أجهزة التكييف بالكامل والمقاعد سواء بعربات الدرجة الأولى أو الثانية والتي باتت مُتهالكة ولا تصلح لتقديم خدمات جيدة للركاب.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن القطارات قبل التطوير تبدو متهالكة من الداخل سواء المقاعد أو الحمامات أو عربات البوفية أو الحمامات، موضحة أنه يتم استخدام رمالة لإزالة الدهانات القديمة وتأسيس العربة بالمعجون الحديدي قبل الدهان، وإعادة تجديد العربة من الداخل.

جداول التشغيل الرسمية

ونوهت الهيئة، إلى أن القطارات الإسباني بعد الانتهاء من تطويرها يتم إعادة تشغيلها على القبضان بعد إدراجها في جداول التشغيل الرسمية على خطوط الوجهين البحري والقبلي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطوير نُظم الإشارات والاعتماد على النُظم الإلكترونية التي تقلل من الحوادث وأوقات الانتظار.

وأشارت الهيئة إلى أن جهور الركاب، أشاد بمستوى الخدمات بعد تطوير العربات، خاصة النظافة وتوفير كل سُبل الراحة والتي لم تكن موجودة بالقدر الكافي قبل عمليات التطوير.