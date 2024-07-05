أسعار شواطئ رأس البر 2024.. اعرف هتصيف بكام؟

بالتزامن مع إجازة آخر العام الدراسي وارتفاع درجة الحرارة، يبدأ المواطنون في البحث عن أفضل أسعار شواطئ رأس البر 2024 بمحافظة دمياط باعتبارها من أفضل الشواطئ في المحافظات الساحلية، كما تحتوي على العديد من الشواطئ المجانية التي تفتح أبوابها أمام المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية طوال العام مع توافر العديد من فرق الإنقاذ.

أسعار شواطئ رأس البر 2024

أسعار شواطئ رأس البر 2024 تعرضها «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار اليوم، إذ تشمل شواطئ تدفع رسومها قبل الدخول مباشرة أو من خلال اشتراكات، ويبدأ سعر التذكرة الدخول للشواطئ الخاصة للفرد الواحد من 100 إلى 250 جنيها، وذلك طبقا لإدارة الشواطئ في مدينة رأس البر التى أوضحت أسعار مختلف شواطئ المدينة.

وفيما يتعلق بسعر تذكرة شاطئ رأس البر زمان 100 جنيه للفرد، وشاطئ كازينو العائم 50 جنيها للفرد، وشاطئ النخيل 50 جنيها للفرد، وسعر دخول شاطئ بيلا للفرد 200 جنيه.

وفيما يتعلق بسعر دخول شاطئ أثمار يشمل 150 جنيها، و شاطئ مجلس الأمناء 100 جنيه للفرد، و فيما يتعلق بسعر دخول الأطفال أقل من 16 عاما 50 جنيها، والأطفال أقل من 11 عاما مجاناً.

أسعار شقق رأس البر 2024

وفيما يتعلق بأسعار إيجار الشقق في مدينة رأس البر تبدأ من 200 جنيه للشقة البعيدة عن الشاطئ، وتصل لـ1000 جنيه للشقق القريبة، كما تضم فنادق شقق بأسعار متفاوتة تناسب جميع المستويات.