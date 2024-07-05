كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا في يورو 2024

مباراة ساخنة يخوضها المنتخب الإسباني، مساء اليوم، أمام نظيره الألماني، في أولى مباريات دور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، التي تقام في دولة ألمانيا حتى 14 يوليو الجاري، لذا وقبل انطلاق اللقاء، نستعرض في السطور التالية كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا، من خلال توضيح موعد انطلاق المباراة والقناة الناقلة.

كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا

وفي إطار توضيح كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا، يمكن الإشارة إلى أن المباراة تُقام اليوم على أرضية ملعب «إم أتش بي أرينا»، على أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتساءل كثيرون عن كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا، في أولى مباريات دور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، بعدما اجتاز الفريقان مباريات دور الـ16 من البطولة، وسيجري بث المباراة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لبث مباريات بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» داخل الشرق الأوسط، وخصصت الشبكة قناة bein sports max 1 لنقل أحداث المواجهة.

التأهل إلى نصف نهائي «يورو 2024»

ويسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، التي تجمعهما في أولى مواجهات دور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا «يورو 2024» للتأهل إلى نصف النهائي، ويخوض المنتخب الألماني لقاء اليوم متسلحا بالأرض والجمهور، فضلا عن قوة لاعبيه، فيما يخوض المنتخب الإسباني هذا اللقاء بروح معنوية كبيرة، في ظل تحقيقه الفوز في جميع المباريات التي لعبها حتى الآن بيورو 2024.